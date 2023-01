Kraker FC Twente-Feyenoord heeft alles: een vol huis, Zerrouki, Wieffer, het klasje van Theo en het rode dorp van de Feyenoord-trainer

Dry January bij Heracles: ‘We zullen nu wakker moeten worden’

EINDHOVEN - Wat is er aan de hand bij Heracles? Eén punt uit drie duels, met elf tegen negen niet kunnen scoren tegen Eindhoven en weer geen topduel gewonnen. Dry January in Almelo. Trainer John Lammers hekelt de instelling. „Ik denk dat sommige jongens er te makkelijk over denken”, zegt hij.

