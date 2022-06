Kregen Enschedese daklozen 600 euro energietoeslag? Wethouder zegt nee, raadslid zegt ja: ‘Ze kopen er drank en drugs van’

De energietoeslag voor minima komt niet altijd aan waar het bedoeld is. In Alkmaar deden dak- en thuislozen onlangs een vreugdedansje: daar werd het geld, dat bedoeld is om het gas en licht te kunnen betalen, ook op hun rekening gestort. „Het is één groot feest, ze staan te trappelen om bier te halen”, vertelde een Alkmaarse pensioneigenaar in De Telegraaf. Is dat in Enschede ook het geval?