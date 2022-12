Kunst en vliegwerk op sfeervol Van Heekplein

Het kunstwerk bij de trappen naar de parkeergarage is helemaal schoongemaakt en heeft een nieuwe coating gekregen waardoor duivenpoep en het weer geen invloed op het staal heeft. Over het kunstwerk hing een net met lampjes, maar dat is nu vervangen door nieuwe duurzame verlichting rondom de buizen. Er is woensdag een start mee gemaakt, donderdag wordt het afgemaakt. „Het is echt heel sfeervol op het plein”, zo meent projectadviseur Mario Poorthuis. Het kunstwerk van zo’n twintig meter hoog staat centraal op het Van Heekplein en vormt de overkapping van de trappen naar de Van Heekgarage. Het is een plek waar mensen elkaar geregeld ontmoeten en blijven hangen.