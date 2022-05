Kunstenaar maakt replica van gestolen beeldengroep in Enschede: ‘Ik was echt van slag toen ik zag dat weg was’

met video The Voi­ce-win­naar Henny Thijssen dook voor zijn nieuwe album opnieuw zijn hart in

ENSCHEDE De titel van zijn nieuwste album is er een met een diepere gedachte. Componist, tekstschrijver en zanger Henny Thijssen (70) uit Enschede heeft met Tussen nu of ooit zijn ziel weer blootgelegd. Zijn fans hebben hem herontdekt na de winst van het The Voice Senior. Nu droomt hij van een theatertour.

28 mei