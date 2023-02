Kunstwerk De Troubadour heeft een nieuwe plek in Haaksbergen: ‘De bulldozers bij de sloop deden me wel wat’

Vlag halfstok in Enschede, Hengelo en Almelo voor slachtof­fers aardbevin­gen

Bij de gemeentehuizen in Hengelo, Almelo en in Enschede hangt de vlag vanaf vandaag halfstok. Daarmee geven de gemeenten aan mee te leven met de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

7 februari