Laatste DA-winkel in Enschede stopt er mee: ‘Luiers verkopen we amper meer’

Basketbal: Jolly Jumpers na zege bij Binnenland weer stevig op derde plek, mannen van Uitsmij­ters hebben play-offs in vizier

Jolly Jumpers won bij een zwaar gehavend Binnenland en klom naar de derde plek in de Elite A. Ook de mannen van Uitsmijters hebben de derde plek in handen, maar dan in de promotiedivisie. De Almelose ploeg won overtuigend bij Groene Uilen. De vrouwen van Uitsmijters verloren voor de vijfde keer op rij, waardoor de degradatiezone angstvallig dichtbij komt.