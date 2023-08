Laatste editie Grolsch Summer Sounds: deze bekende artiest komt naar Enschede

Lichtkoe­pel is niet gemaakt om op te staan, zegt Enschede; geen extra beveili­ging na traumati­sche val kind

Het ernstige ongeluk op het dak van basisschool De Zuidsprong in Enschede leidt niet tot nieuwe veiligheidsmaatregelen. Zondag viel daar een kind door een lichtkoepel en raakte ernstig gewond. De koepel was niet afgeschermd met een hek of metalen rooster. Dat wordt ook niet aangebracht. Ook niet bij andere scholen.