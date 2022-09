Laatste grenssteen tussen Enschede en Lonneker gevonden, maar waar is de rest?

ENSCHEDE - Lokale historici dachten altijd dat er drie soorten grensstenen zijn in en rond Enschede: de oude marken, de grens met Duitsland en de erg oude Wigboldstenen. Nu blijkt er een vierde grens te zijn. Foto’s ervan zitten al een have eeuw in het archief van de SHSEL. Er is nu nog één paaltje over.

Een speurtocht voor historici, dat was het. Twee dagen hebben ze gezocht en toen, eureka! Iemand vond een paaltje bij het hek van vv Rigtersbleek. Het is de laatste overgebleven grenssteen tussen Lonneker en Enschede, uit het begin van de vorige eeuw. Nummer 36, staat erop. Er moeten er dus nog 35 zijn, maar waar?

„Er zijn er zelfs minstens 38”, zegt Wilma de Hoog van de Historische Sociëteit. „We kwamen een aantal maanden geleden oude foto’s tegen in ons archief. Op die foto’s stonden twee paaltjes met de nummers 35 en 38, dus weten we dat er minstens 38 waren. Maar het kunnen er ook veertig zijn geweest, of vijftig. We weten het gewoon niet.”

Van wanneer dateren ze, en wat weten jullie erover?

„De paaltjes zijn begin vorige eeuw geplaatst op de grens tussen Lonneker en Enschede. In de archieven vonden we notulen van de gemeente Lonneker uit 1908 waarin over de paaltjes werd gesproken: de oude markeringen moesten worden vervangen door nieuwe paaltjes.” Dat deze gemeentegrens ooit gemarkeerd was met paaltjes was verloren gegane kennis. „De grens zelf is heel goed na te gaan, op de meter. Daar zijn kaarten van. Alleen weten we niet waar de paaltjes hebben gestaan en ook niet waar de nummering begon.”

Ernaar zoeken is dus een soort speurtocht?

„Ja, leuk, dachten we, misschien zijn ze er nog wel. We zijn met die foto’s twee dagen bezig geweest, maar die paaltjes zijn helaas weg. Wel hebben we deze gevonden.” Bijna alle paaltjes zijn verdwenen doordat er de afgelopen eeuw huizen of wegen zijn aangelegd. „Dan wordt zo’n paaltje meestal verplaatst of weggehaald.”

De grens liep misschien ook over wat nu privégrond is. Kan het zijn dat iemand zo’n ding in de tuin heeft staan?

„Dat is niet onmogelijk. We hebben we zoveel mogelijk gespeurd, maar wij weten ook niet precies waar ze stonden of hoe ver uit elkaar. Als iemand er eentje heeft, dan willen wij het wel heel graag weten.” En als er nummer 1 op staat, dan is het helemaal een lot uit de loterij.

Als laatst overgebleven exemplaar heeft het paaltje bij vv Rigtersbleek historische waarde. Daarom plaatst de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker er een informatiebordje bij.