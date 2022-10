Laatste wedstrijd voor 19-jarige ruin Harry Belafonte: ‘Hij is als voetballer Zlatan Ibrahimovic: oud, maar supergoed’

4 vragen Wat doen acht vrouwen in een urinoir in Lonneker?

LONNEKER - Het urinoir in Lonneker is tot volgend jaar mei voor acht vrouwen. Ze exposeren om beurten in de galerie-urinoir Bezet. Martine Berkenbosch opende de reeks, Jeanine Wubbels schuift er vrijdag bij in. Vier vragen aan deze Enschedese kunstenares.

3 oktober