Lang leve de lokalo’s, maar mag dat lelijke overhemd uit?

Burgerbelangen won met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Lijsttrekker Van den Berg, gekleed in een potsierlijk maar toepasselijk geel overhemd met paarse stropdas in de kleuren van zijn partij, nam de hele avond felicitaties in ontvangst. Net als vier jaar geleden was zijn partij de grootste van de stad. Hij liep zelfs nog verder uit op nummer 2 dan de vorige keer.