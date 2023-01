Langzaam maar zeker kan niemand meer om FC Twente heen: ‘Realistisch is een kampioenschap misschien niet, maar dromen mag best’

column De oplossing voor laaggelet­terd­heid? Een wethouder die niet kan lezen

Kun jij niet lezen? Dat is niet gek. Veel mensen kunnen het niet. In Almelo een op de vijf. Dat zijn 13.000 mensen. Dat is een probleem. Want lezen is belangrijk. Wie dat niet kan loopt vast. Bij de bakker. Bij de Belastingdienst. Bij de dokter. Of op straat.

11:00