Leo tast in duister over kapotte straatverlichting in Glane: ‘Waarom worden de lampen niet gerepareerd?’

Auto’s, die met 80 kilometer per uur over het fietspad rijden. Leo Elfrink ziet het voor zijn huis gebeuren. Ze mogen er niet komen, omdat de weg deels is afgesloten vanwege werkzaamheden. Toch doen ze het en vervolgen ze hun weg over het fietspad. Helemaal als de schemering valt leidt het tot gevaarlijke situaties. Want nu de verlichting het niet doet, wordt het pikkedonker op straat en is het zicht voor verkeer belemmerd. „Mijn buurvrouw kon haar dochtertje laatst net op tijd wegtrekken voor een tegemoetkomende auto”, zegt Elfrink.