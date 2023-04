Leonie Vliek gaat PEC Zwolle Vrouwen inruilen voor FC Twente: ‘Ik wil de lat voor mijzelf hoger leggen’

Justitie ziet ‘karren­vracht’ aan bewijs dat supermarkt­baas Jihad Jafo uit Enschede om het leven bracht

Justitie is ervan overtuigd dat het Hamid S. is die zijn vroegere vriend Jihad Jafo om het leven heeft gebracht. Volgens aanklager Aidan van Veen wijst alles naar S. in de zaak waarbij de jonge Enschedese vader Jihad op 6 december 2021 verdween, om in mei letterlijk boven water te komen in Kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld.