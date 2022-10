Leven van ex-kindsterretje Wilma Landkroon is smartlap op zich, nu neemt ze afscheid

Jaap uit Boekelo stuit op gifmoorde­na­res in familie: ‘Ze deed arsenicum in zijn pap, heel gruwelijk’

BOEKELO - ‘Vanuit haar schort gaat arsenicum in de kom pap’: de stamboom van Jaap de Boer heeft een vertakking naar een wrede familiegeschiedenis die hij nooit kende. Tot hij een mailtje krijgt: de inwoner van Boekelo is verwant aan Elsjen Roelofs. Google brengt hem bij een beruchte gifmoord in 1767. Hij duikt de archieven in: ‘Wat geeft gij mij daar?’

8 oktober