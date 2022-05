Levenslang ‘functie elders', maar Pieter Omtzigt heeft de lol in het Kamerwerk weer terug

Aanstaande zondag is het Enschedese Tweede Kamerlid op tv te zien in College Tour. Het programma wordt deze woensdagmiddag opgenomen in het openluchttheater van de Universiteit Twente. Een expliciete eis van Omtzigt, zo legt presentator Twan Huijs het publiek uit: „En dat was voor ons best een opgave, want je weet in Nederland nooit wat voor weer het wordt. Dus dit is pas de tweede keer dat we dit buiten doen.” Maar de weergoden zijn Omtzigt goed gezind: de zon schijnt uitbundig en de vogeltjes fluiten.