Levenslange celstraffen voor verdachten viervoudige moord in Enschede

Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) pleegden de viervoudige moord in Enschede en mogen daarom nooit meer op vrije voeten komen. Dat is het oordeel van de rechtbank in Almelo, die het trio vrijdag tot levenslange celstraffen veroordeelde. „Dit waren zeer koelbloedige executies.”

In november 2018 werden Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) en Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo en Max Klaassen (62) uit Arnhem op klaarlichte dag van dichtbij door het hoofd geschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat.

Door vader en zoons A., zo is volgens de rechters zonneklaar, en met voorbedachte rade. „Er is heel doelgericht geschoten, negen van de tien geloste schoten was dodelijk. Vluchten kon niet meer voor de slachtoffers. En de verdachten hadden genoeg tijd om na te denken over hun daden. ”

‘Afgemaakt als beesten’

Uit het dossier van tienduizenden pagina’s bleek volgens officier van justitie Aiden van Veen al overduidelijk dat Camil, Dejan en Denis de moorden pleegden. „Afgemaakt als beesten”, noemde hij het. Justitie eiste daarom ook levenslang voor vader en zoons A..

Volgens justitie was er meer dan genoeg bewijs: onder meer bloed van slachtoffer Nguyen in de auto van het trio, dna-sporen op de plek van de moorden, en een reeks aan camerabeelden waaruit zou blijken dat het trio op het moment van de moorden aan de Van Leeuwenhoek in de growshop waren.

‘Niet genoeg bewijs’

De advocaten van het trio oordeelden juist dat er ondanks de zware woorden van justitie onvoldoende bewijs was om hun cliënten te veroordelen. Zij vroegen de rechtbank dan ook om vader Camil en zoons Dejan en Denis vrij te spreken.

Het dossier mocht dan wel tienduizenden pagina’s dik zijn, er zaten volgens de advocaten grote gaten in het gevonden bewijs. Er werden namelijk geen moordwapens, geen camerabeelden van de moorden en geen ooggetuigen gevonden. En dus zou de vraag ‘wie loste de fatale schoten’ niet goed beantwoord kunnen worden.

Hoger beroep lijkt logisch

Met het vonnis kiest de rechtbank overduidelijk de kant van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechters is duidelijk dat het trio de hele tijd samen is geweest, en er koelbloedig en doelgericht is geschoten. Daarom zou sprake zijn van een bewuste en nauwe samenwerking, en maakt het dus niet uit dat onduidelijk is wie precies de schoten hebben gelost.

Dat ze bovendien altijd hebben gezwegen, maakt alles volgens de rechters nog erger. Zeker voor de nabestaanden, die waarschijnlijk nooit zullen weten waarom hun geliefden zijn vermoord.

De rechtbank oordeelt dat de verdachten samen ook vele tonnen aan schadevergoeding moeten betalen aan de weduwes van de slachtoffers, en hun kinderen.

Afpersing in Hengelo

Of het boek over het grootste moordonderzoek in de Twentse geschiedenis nu definitief dicht kan valt nog te bezien: de kans lijkt groot dat Camil, Dejan en Denis in hoger beroep gaan tegen het vonnis. Daarvoor hebben ze 14 dagen de tijd.

Camil en Dejan maakten zich volgens de rechters ook schuldig aan een gewapende afpersing in Hengelo, een week voor de viervoudige moord. Daarbij werd met twee wapens geschoten, net als bij de moorden, maar werd niemand door kogels geraakt.

Er werden vrijdag ook celstraffen tot 14 maanden opgelegd aan twee mannen die de wapens aan de familie A. leverden, en een vrouw die bemiddelde als 'wapenmakelaar'. De rechtbank acht dit trio niet schuldig aan medeplichtigheid bij de viervoudige moord, zoals justitie stelde.