Lezersmenu Tubantia voorlopig in de ijskast, maar komt terug met nieuwe formule

DichtbijMet veel enthousiasme zijn we deze maand, na een gedwongen pauze van meer dan twee jaar, weer begonnen met het Lezersmenu. En de animo was weer overweldigend. Schenkerij Poortbulten in De Lutte verwelkomde deze maand meer dan 1500 gasten. Toch zetten we het maandelijkse driegangendiner even in de ijskast, want de beproefde formule is aan slijtage onderhevig en schuurt hier en daar.

We nemen de zomermaanden om het lezersmenu toekomstbestendig te maken. In september beginnen we dan weer met een aangepaste formule. Daarbij blijft gelden: de Tubantialezer is spekkoper!

Het Lezersmenu werd meer dan 25 jaar geleden bedacht door De Twentsche Courant Tubantia en was direct een groot succes. Elke maand schoven vele honderden abonnees met een bon uit de krant aan tafel bij een gerenommeerd restaurant in Twente of de Achterhoek voor een compleet driegangendiner met twee glazen wijn en een kop koffie. Ze zaten voor een vast bedrag van 25 gulden per persoon voor een dubbeltje op de eerste rang.

Er ontstond een ‘lezersmenu-community’, een legertje vaste gasten en zelfs eetclubjes, die zich elke maand bij een ander restaurant in de regio een verrassend menu lieten voorschotelen.

Het mes sneed aan twee kanten. Voor De Twentsche Courant Tubantia was het een prachtig instrument om lezers aan de krant te binden, voor de horecaondernemers een uitgelezen kans om hun restaurant een maand lang in de schijnwerpers te zetten. Dertig dagen volle bak, en iedereen hetzelfde menu.

Volledig scherm © Emiel Muijderman

Topomzet

Door slim in te kopen, seizoensproducten te gebruiken, tijdelijk personeel in te huren en extra tafels bij te plaatsen in een feestzaal of buiten op het terras, kon in een maand een topomzet worden gedraaid.

Door de jaren heen is de formule een aantal keren aangepast. De prijs groeide mee met de inflatie. 25 gulden werd 25 euro en de laatste jaren werd het lezersmenu aangeboden voor 29,50 euro. Nog steeds een mooie aanbieding voor een kwalitatief hoogwaardig diner.

Maar de behoeften van de horecaondernemer én de consument zijn veranderd. Een ‘ouderwets’ driegangendiner met voor-, hoofd- en nagerecht wordt ingehaald door vormen van ‘shared dining’; tapas, of meerdere kleine gerechtjes die je samen eet. De menukaart verandert ook. Veel restaurants houden zich aan de 20/80 norm. 20 procent eiwitten en 80 procent groente. Geen grote lappen vlees of vis meer.

Volledig scherm © Carlo ter Ellen DTCT

Vega en vegan

Een lezeres wees ons bij de herstart van het Lezersmenu al op het feit dat er geen alternatief werd geboden voor vegetariërs en veganisten. Ze vond dat ‘niet meer van deze tijd’, en ze geeft gelijk.

Daar komt bij dat de horeca momenteel in de volle breedte kampt met personeelstekort en hoge energie- en grondstofprijzen. Veel restaurants sluiten op maandag en dinsdag omdat er te weinig koks en bedienend personeel voorhanden zijn. Iedereen hoopt dat het van tijdelijke aard is, maar toch.

Al deze factoren maken het lastig om voor 29,50 euro een kwalitatief hoogwaardig lezersmenu samen te stellen. Daarom pauzeren we even om u in september te verrassen met een up to date lezersmenu.

Een avondje uit eten gaat mij om de beleving. Van mij mag het lezersmenu wel wat exclusiever. Ik betaal graag een tientje meer, maar dan wil ik culinair in de watten worden gelegd We hebben nog wel een vraag: Waar gaat uw voorkeur naar uit? Bij 29,50 euro ligt voor mij de grens. De bestaande formule vind ik prima (33%)

Ik snap dat de prijzen stijgen en ben bereid een paar euro meer betalen als de kwaliteit blijft gewaarborgd (41%)

Een avondje uit eten gaat mij om de beleving. Van mij mag het lezersmenu wel wat exclusiever. Ik betaal graag een tientje meer, maar dan wil ik culinair in de watten worden gelegd (27%)

Uw antwoord met eventueel een toelichting kunt u ook mailen naar: dichtbij@tubantia.nl