Jihad (32) uit Enschede is nog altijd vermist, mogelijk sprake van misdrijf

ENSCHEDE / DEN HAM - De politie is nog altijd op zoek naar Jihad Jafo uit Enschede. De 32-jarige man is sinds begin december vermist en nog altijd ontbreekt ieder spoor van hem. Inmiddels wordt er rekening gehouden met een mogelijk misdrijf. Opsporing Verzocht besteedt in de uitzending deze dinsdagavond aandacht aan de zaak.

11 januari