Ligt de Achterhoek al waar Twente ooit lag?

Mantelzor­gor­ga­ni­sa­tie SIZ Twente vraagt faillisse­ment aan, verslagen­heid bij medewer­kers

Stichting Informele Zorg Twente (SIZ) heeft het faillissement aangevraagd. Bij medewerkers en mantelzorgers is de verslagenheid groot en overheerst onzekerheid. „Het is heel onwerkelijk. We hebben nooit iets gehoord over financiële problemen.”