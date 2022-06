Ligtenberg en De Graaf leiden in VIRO Criterium Cup Twente

Rijssenaar Jelmer Ligtenberg heeft vrijdagavond een dubbelslag geslagen in de VIRO Criterium Cup Twente. De wielrenner van OWC Oldenzaal won de nieuwe Ten Tusscher Wielerronde van Lonneker en verzekerde zich daardoor ook van de leiding in het klassement voor de elite/beloften.

Bij de amateurs bleef de leiderstrui in handen van Tim Nederlof, die als vijfde finishte in de gecombineerde mannenkoers.

Bij de vrouwen ging de zege naar Inez Beijer uit Huissen. Michelle de Graaf (Alkmaar) herover de leiding in het klassement, nadat ze in de Koningsronde van Almelo haar trui was kwijtgeraakt. Op het nieuwe parcours in Lonneker, dat midden over de kermis ging, reed Beijer al vroeg in de wedstrijd weg met de Almelose Maaike de Vries. Het duo werkte goed samen en finishte bijna twee minuten voor het peloton.

Daarbij was Beijer de snelste in de sprint van het tweetal. Achter hen bleef De Graaf de rest van het peloton voor, om zo het podium compleet te maken. Het leverde haar genoeg punten op om de blauwe trui van de VIRO Criterium Cup Twente over te nemen van Paulien Koster, die enkele weken terug bij een valpartij haar elleboog brak en niet aan de start kon verschijnen.

Ligtenberg speelt ploegenspel goed

Ook in de wedstrijd voor elite/beloften en amateurs mannen bleven een aantal koplopers vooruit. Sterker nog, samen met Olav Wallinga (Zutphen) en zijn eigen OWC-ploeggenoot Rient Heerink (Enschede), zette Ligtenberg het peloton op een ronde achterstand. Het drietal mocht in de finale uiteindelijk uit gaan maken hoe ze de podiumplaatsen verdeelden. Daarbij was Ligtenberg de rapste in de sprint, voor Wallinga en Heerink. Björn Bakker raakte de leiderstrui daardoor kwijt aan Ligtenberg.

Vrijdag 17 juni Ronde van Markelo

De VIRO Criterium Cup Twente krijgt al snel een vervolg. Komende vrijdag 17 juni staat met de Ronde van Markelo de vierde wedstrijd om het regelmatigheidsklassement op het programma. Ook daar komen de elite/beloften mannen, amateurs mannen en de vrouwen allen in actie. Om 18.00 uur starten de vrouwen, anderhalf uur later de mannen. Na het criterium Markelo volgen op zondag 3 juli de Ronde van Oldenzaal en donderdag 25 augustus de Ronde van Borne nog.