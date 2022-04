Linda Voortman, één van de vier Enschedërs in het Utrechtse college: ‘Als ik hete soep eet, zeg ik nog altijd: ‘Poez’n’

A35 bij Enschede-Zuid afgesloten na aanrijding, flinke file vanaf Hengelo

ENSCHEDE - De snelweg A35 is vrijdagmiddag bij Enschede-Zuid afgesloten nadat er een aanrijding heeft plaatsgevonden op de weg. Door nog onbekende oorzaak botsten een auto en een busje op elkaar. Voor zover bekend raakte er één persoon gewond en is deze overgebracht per ambulance naar het ziekenhuis.

1 april