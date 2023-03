LIVE | Coalitie in verlegenheid na oorwassing, BBB grote winnaar van verkiezingen in Overijssel

Maarten is weer vrijgezel na Married at first sight: ‘Ik was helemaal verliefd’

Trouwen met een wildvreemde is misschien al een beetje raar, maar dat ook nog eens doen in een populair tv-programma? Maarten te Nijenhuis deed mee aan het in RTL-programma Married at first sight en heeft er geen seconde spijt van. De Enschedeër trouwde met Richelle, maar is al weer vrijgezel. „Ik heb wel verdriet gehad, ja. Ik was helemaal verliefd op haar.”