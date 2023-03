LIVE | Stemmen op bijzondere locaties in Twente: van een versierd café tot de showroom van een autodealer

STEMGELUIDEN Op de valreep toch nog een campagne­rel­le­tje bij de Statenver­kie­zin­gen, want van wie is Overijssel?

Van wie is de campagneslogan ‘Overijssel is van ons, wen er maar aan’? Goede kans dat u het niet weet. Gezien de felle territoriale toon dacht Stemgeluiden aan een partij ter rechterzijde als VVD, PVV of JA21. Tot er een mail in de box viel van Enno de Witt, campagneadviseur voor de BoerBurgerBeweging (BBB) Overijssel.