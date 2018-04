Man (39) in Duitsland opgepakt voor dodelijke schietpartij in Enschede

De Duitse politie heeft vrijdag een 39-jarige Nederlander aangehouden in Detmold, een plaats twee uur ten oosten van Enschede. Deze Enschedeër wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident eind januari in zijn woonplaats. Daarbij kwam de 25-jarige Shadi Saker uit Syrië om het leven.

De politie startte een grootschalig recherche onderzoek nadat Shadi eind januari dood in een auto werd aangetroffen. Justitie omschrijft de dood van Saker als een liquidatie. Waarom de 25-jarige jongen zou zijn omgelegd, is nog niet duidelijk. Opsporing Verzocht besteedde eerder in een tv-item ook al aandacht aan de zaak.

Doodgeschoten

Het lichaam van werd vrijdag 26 januari rond 02.40 uur gevonden in zijn auto. Die stond op de kruising Malangstraat, Palembangstraat en de Brinkstraat in de Enschedese wijk Hogeland. Uit onderzoek bleek dat de Syrische Enschedeër is doodgeschoten. Verschillende bronnen verklaarden eerder al dat Shadi een Syrische achtergrond heeft. De zwarte Renault Megane waarin hij werd gevonden, was van hem. Een getuige heeft tegenover de politie verklaard dat hij vlak daarvoor ruzie zou hebben gemaakt.

Eerder werd een 39-jarige vrouw uit Enschede aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Zij is in vrijheid gesteld, maar is nog wel verdachte. Zij zegt niets met de liquidatie te maken hebben, en vreest voor haar leven.

Duitsland

Het speurwerk leidde tot informatie waaruit bleek dat een verdachte mogelijk in Duitsland verbleef. Hierop werd samenwerking gezocht met de Duitse politie. Die startte een onderzoek om de verblijfplaats van de verdachte te achterhalen. Met succes, want vrijdag kon de 39-jarige verdachte worden aangehouden in een auto in Detmold.

Uitlevering