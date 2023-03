Man dreigt met opblazen van trein in Enschede

met video Buurtbusje 508 in Enschede rijdt al 25 jaar en stopt nog lang niet: ‘Het is geweldig mensen te mogen vervoeren’

Feest in Stroinkslanden en Wesselerbrink. Buurtbus 508 bestaat 25 jaar. Hij had ruim 300.000 passagiers in een kwart eeuw en kreeg diverse vrijwilligersprijzen. „Bijna wekelijks vertellen ze ons hoe blij ze met ons zijn,” zegt Aart Wagelaar van de buurtbus.