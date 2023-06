Man ligt urenlang met bebloed hoofd op Oude Markt, wat is er gebeurd?

MET VIDEO ‘Neem je reisvac­cins want dit wil je niet’: Dunya (22) uit Enschede kreeg 60 prikken tegen hondsdol­heid

Zestig pijnlijke prikken heeft de Enschedese Dunya van Zanten (22) gekregen om te voorkomen dat ze hondsdolheid zou krijgen nadat in Gambia haar been door rafelige nagels van een hond was opengehaald. Nu is haar boodschap aan mensen die op vakantie gaan: bereid je goed voor, zorg dat je afdoende gevaccineerd bent, laat je informeren bij de Travel Health Clinic van GGD Twente.