Man met zwaard in Enschede bewusteloos overgebracht naar ziekenhuis

UPDATE Meer schade dan buit bij GSM Huys in Glanerbrug

15:51 GLANERBRUG - Bij het GSM Huys in Glanerbrug is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak gepleegd. Het is de tweede keer dit jaar dat de zaak van Nick Schäffer (30) het doelwit is van een inbraak. „De ellende begint gewoon weer opnieuw.”