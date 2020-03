Man verrast moeder (85) met hoogwerker: ‘Wilde per se koffiedrinken bij ma’

Zijn 85-jarige moeder noemt haar vertrouwde woonplek in Enschede sinds deze week een ‘gevangenis’. Bezoek op haar kamer in woonzorgcentrum Broekheurnerstede is uitgesloten door de nieuwste corona-maatregelen. Zoon Willem liet het daar niet bij zitten en verraste zijn moeder, met een hoogwerker. “Ik moest gewoon koffiedrinken bie ma.”

Het is vaste prik op zondagochtend: Willem Spin gaat dan op de koffie bij zijn moeder, 85 jaar oud inmiddels. Gewoon: even wat kletsen met een bakkie pleur en wat lekkers, zoals zoveel Nederlanders dat zondags doen. Maar na de nieuwste corona-maatregelen van het kabinet leek het een mission impossible geworden. Ouderen in verpleeghuizen kunnen sinds donderdag geen bezoek meer ontvangen.

Quote Op zaterdag­mid­dag kreeg ik een telefoon­tje van mijn broer. Hij zei: Ik ga morgen gewoon koffie drinken bie ma. Rita Leferink

Koffie en bloemen

Onmogelijk? Dat wilde Willem Spin nog wel eens zien. Hij belde het verzorgingshuis of een bezoek via een hoogwerker wel was toegestaan. De Tukker heeft een bedrijf in het plaatsen van lichtmasten en zodoende beschikking over een hoogwerker... En zowaar, Willem kreeg toestemming voor de ludieke actie en verraste op zondag zijn nietsvermoedende moeder.

De verpleging, die in het complot zat, had de 85-jarige vrouw op het juiste moment richting het balkon gedirigeerd. Daar stond zoon Willem, inclusief thermoskan koffie en bloemetje. De veilige afstand van 1,5 meter werd keurig bewaard. “Ze was echt totaal verrast, wist niet wat haar overkwam”, vertelt dochter Rita Leferink. “Een schitterende actie in deze moeilijke tijden.”