Mandy (23) begint vintagewinkel GrannyCool in Enschede: ‘We moeten letten op hoe we omgaan met wat we hebben’

Boeken­beurs Glanerbrug is terug: 'Kilometer aan boeken op de plank'

Van 26 april tot en met 30 april vindt in basisschool De Troubadour in Glanerbrug de grootste boekenbeurs van Twente plaats. De opbrengst van de beurs, die al 31 jaar wordt gehouden, gaat naar goede doelen. Peter Halman is een van de organisatoren: “Er komen mensen uit heel Nederland naar deze beurs.”