Margriet is een van de 40.000 laaggeletterden in Enschede: ‘Stuur je kinderen niet naar bed met een filmpje’

Nieuwe wereldburgers Wouter (28) en Luca (24) uit Denekamp ervaren eerste tijd als ouders van Ted: 'Iets in me is veranderd’

DENEKAMP - De aarde telt zo’n 8 miljard mensen en nog steeds komen er nieuwe wereldburgers bij. Kersverse ouders in Noordoost-Twente spreken over nieuw leven, het ouderschap en hun verwachtingen. Vandaag Wouter (28) en Luca (24) Thijssen, de trotse ouders van baby Ted. „Iets in me is veranderd.”

30 januari