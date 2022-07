Maria Karg geeft slavernijverleden in Overijssel een gezicht: ‘Mijn opa is voor 300 gulden vrijgekocht, dat zal ik nooit vergeten’

Hoelang is 186 jaar? Ze heeft het zich vaak afgevraagd sinds ze in het Surinaamse slavenregister ontdekte hoe haar overgrootmoeder en haar drie zoons werden vrijgekocht. „Een van die drie zoons was mijn opa. Het was 1836 en hij was 5 jaar oud. Ik heb hem nooit gekend, maar mijn vader is zijn zoon. Via hem hebben onze handen elkaar geraakt. Dan kan je zeggen: 186 jaar is lang. Maar voor mij is het ongelofelijk kort.”