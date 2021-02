Marieke (26) uit Enschede verliest beide ouders en vecht nu zelf tegen kanker: ‘Je moet positief blijven’

Marieke verloor haar moeder in 2015. Ze overleed aan borstkanker. Ze heeft haar moeder tot aan haar dood verzorgd, samen met haar broer Tim. Een jaar later kreeg het tweetal wederom slecht nieuws te verwerken. Ditmaal bleek hun vader ziek te zijn. „Het slikken ging steeds moeizamer”, vertelt Marieke. Na onderzoek bleek hij slokdarmkanker te hebben. „Na een operatie werd hij schoon verklaard, maar niet veel later kreeg hij opnieuw last. Toen bleek het te zijn uitgezaaid.” De vader van Marieke verloor zijn gevecht tegen kanker in 2019.