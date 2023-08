Mariëtte (58) uit Hengelo maakt adembenemende foto’s van supermaan boven Twente

Proces van vijf dagen in Osnabrück tegen Nederland­se plofkra­kers die na dollemans­rit vlak voor de grens werden gepakt

Drie Nederlanders van 20, 22 en 33 jaar oud staan sinds dinsdag voor de rechter in Osnabrück voor hun rol bij een levensgevaarlijke plofkraak op een pinautomaat. In januari van dit jaar probeerden de drie midden in de nacht een automaat op te blazen in Wietzendorf, tussen Hamburg en Hannover.