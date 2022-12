Mark (43) uit Enschede wordt sinds zondagmiddag vermist

Grote Twentse vastgoedon­der­ne­mer vrijgespro­ken van valsheid in geschrifte

Vastgoedondernemer Axel Veldboom (39) uit Roden is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Dat is de uitkomst van een strafzaak tegen de man, die bekend staat als een van de grootste onroerendgoedbezitters in Twente.

4 december