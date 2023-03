Markante kastanjes aan Boulevard in Enschede leggen door ziekte het loodje

Een deel van de bomen is in zo’n slechte conditie dat ze niet meer te redden is. Dertien exemplaren moeten worden gekapt omdat ze de kastanjebloedingsziekte hebben.

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die zich in de boom nestelt, in de cellen die voor het transport van voeding zorgen. De bacterie verspreidt zich snel over de hele stam. Zo raken steeds meer cellen verstopt, waardoor de sapstroom door de bast vermindert.

Roestbruine plekken

Van een afstand zie je niet wat de bacterie teweegbrengt. Maar als je dichtbij kijkt, zie je op de bast roestbruine vochtige plekken, waar een stroperige vloeistof uit komt. De boom bloedt als het ware.

De bast onder de vlekken gaat rotten en sterft uiteindelijk af. Onderzoek naar chemische bestrijding van de bacterie heeft nog niets opgeleverd, aldus de universiteit van Wageningen. Omwonenden zijn inmiddels over de aanstaande bomenkap geïnformeerd.

Volledig scherm Op de Boulevard 1945 stonden in de jaren 60 al kastanjes. © enschedeinansichten.nl

Bomen wijken voor herontwikkeling winkelcentrum

In een ander deel van de stad wordt eveneens een flink aantal bomen gekapt, in de Wethouder Nijhuisstraat, op Stadsveld. In dit geval heeft dat niets te maken met ziekte, maar met de reconstructie aan deze straat, die de afsluiting is van de herontwikkeling van Winkelcentrum Stadsveld en bovenliggende appartementen.

Nieuwe Jumbo

Daartoe is onder meer het vroegere gebouw gesloopt van de ABN Amro op de hoek van de Wethouder Nijhuisstraat en de Jan van Goyenstraat. Op deze plek is een winkelpand gebouwd dat is gehuurd door Jumbo. De supermarkt gaat eerdaags open.

Andere bomen geplant

Om de facelift compleet te maken wordt ook de omliggende openbare ruimte aangepakt. Dat betreft onder andere de parkeerfaciliteiten naast en tegenover de supermarkt. Verder worden er wadi’s aangelegd om overvloedige regenval in de wijk beter te kunnen opvangen. Voor dit doel moet een aantal bomen wijken. Er komen andere voor in de plaats.