Massaal voedsel ingezameld voor arme gezinnen Enschede: ‘Na twee weekenden hadden we al geen opslagplek meer’

Een grote glimlach bij de vrijwilligers. Bij binnenkomst was gelijk al te zien hoeveel er op was gehaald door de kerk. Van alles was er gedoneerd van macaroni en rijst tot koekjes voor de kinderen. „Echt geweldig!”, roept Patricia hardop. De organisatie van Evelien van Hattum zorgt er al enkele jaren voor dat gezinnen die het niet breed hebben toch aan hun eerste basisbehoefte kunnen komen.

Voorzitter Thomas Zeyrak van de kerk wilde graag wat doen voor de arme gezinnen in de stad. „We moeten altijd bereid zijn om mensen in nood te helpen. We zijn erg blij met wat er binnen is gekomen en danken iedereen die een steentje heeft bijgedragen.”

Voorzitter Thomas Zeyrek van de Mor Kuryakos kerk naast een deel van het ingezamelde voedsel.

Een groot succes

Het inzamelen van het voedsel was een groot succes voor de kerk. Zo’n groot succes zelfs dat er werd besloten om eerder te stoppen met de inzameling verteld bestuurslid Meryam Sümer. „We waren echt blij verrast. We hadden drie weken aangehouden om genoeg in te zamelen maar na twee weekenden hadden we al geen opslagplek meer.” Inmiddels heeft het bestuur besloten om de inzameling te verlengen tot 11 december.

Een bestemming vinden voor het ingezamelde voedsel is niet moeilijk voor de organisatie. Geschat wordt is dat er met de donaties een paar honderd gezinnen geholpen kunnen worden. „We gaan heel veel mensen blij maken de komende tijd”, besluit Patricia Vos.

Wil je nou zelf ook wat doneren aan 053 Stop Armoede? Ga dan naar www.stoparmoede053.nl