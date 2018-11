Meerdere dodelijke slachtoffers bij schietpartij in Enschede

VIDEO Expositie 'Groeten uit Enschede' over Eerste Wereldoor­log

16:08 ENSCHEDE - Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. En hoewel Nederland in die oorlog neutraal was, hebben we er in Twente toch mee te maken gehad. In de Bibliotheek van Enschede is een expositie ingericht, waarop is te zien hoe Enschede betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog.