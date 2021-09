Meerdere gewonden bij crash in Rijssen na achtervolging door Marechaussee

Sara Nijenhuis hekelt de stroperige Enschedese politiek: ‘Ik heb ontzettend veel moeite om de traagheid te accepteren’

12 september ENSCHEDE - Sara Nijenhuis is een ondernemer die op maatschappelijk gebied het verschil wil maken. Zo runt ze ook als voorzitter vv Rigtersbleek en is ze raadslid voor het CDA. Op die twee terreinen hekelt ze de stroperigheid. „Enschede heeft te veel kleine voetbalclubs en te veel politieke partijen in de raad.”