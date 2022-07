Meesteroplichter Donny S. uit Glanerbrug blijft vastzitten tot aan zijn proces

Eerst de doodsbe­drei­ging, daarna de steekpar­tij: Enschedese verhuurder wil nu echt af van Salvatore M.

GLANERBRUG - Betalen? Dat ging hij niet. Een kogel kon zijn huurbaas krijgen. Met dat appbericht zette Salvatore M. begin dit jaar de relatie met zijn huurbaas onder druk. De man mocht in het complex in Glanerbrug blijven, maar nu hij vast zit voor een steekincident is de verhuurder er helemaal klaar mee. „Andere bewoners leven in angst door hem.”

23 juli