Mega-huisfeest met 600 man binnen 39 seconden uitverkocht

Het is misschien wel het grootste én populairste huisfeest van Nederland: die van Heilige Huize Hubertus in Enschede. Na weken van voorbereiding stroomt het studentenhuis morgen vol met ruim 600 vrolijk uitgedoste feestgangers. Klaar voor editie 35 van het legendarische huisfeestje, dat binnen 39 seconden uitverkocht was.

Boem, flits, weg. Toen de kaartverkoop van het Hubertusfeest 2018 van start ging, zat het organiserende comité vol spanning achter hun laptops. Nog geen slok bier later was het feest uitverkocht. ,,We gingen precies om 20.18 uur online’’, vertelt Boudewijn Mol. ,,Na 39 seconden waren we uitverkocht. Het bleek gewoon een wedstrijdje wie het snelst kon typen.’’ De geboren Achterhoeker noemt het een ‘euforisch moment’ voor de organisatie.

Het evenement is al jaren ongekend populair. De vorige editie kon het bordje uitverkocht na 77 seconden op de website, een jaar daarvoor binnen een kwartier. Studenten komen in carnavaleske outfits naar Heilige Huize Hubertus, dat voor de gelegenheid helemaal is omgebouwd. Buiten staat beveiliging, binnen is er EHBO, muntverkoop en draaien er dj's.

Volgens Mol is het Hubertusfeest het grootste huisfeest van Nederland. ,,Er zijn wel flatfeesten over meerdere verdiepingen met meer bezoekers, maar een feest in één huis zo groot als dit, dat is er niet.’’

Limiet

Hubertusfeest zit daarmee wel aan zijn limiet. ,,Groter dan dit wordt het ook niet, we willen de huiselijke sfeer bewaken en meer mensen passen er simpelweg niet in’’, zegt Mol. ,,De voorbereiding is ook veel werk, we zijn direct de eerste collegeweek al begonnen. De echte opbouw is twee weken geleden gestart, het bier is gisteren gearriveerd. Nu zijn we zo goed als klaar voor een mooi feestje.’’

In het monumentale pand aan de Noorderhagen in het centrum van Enschede wonen de rest van het jaar negen bewoners. Maar morgen doet even niets meer denken aan een woonhuis, laat staan studentenhuis, dat het anders is. De entourage zou in een modale uitgaansgelegenheid niet misstaan. De trap naar boven is bijvoorbeeld vakkundig weggewerkt. Alle meubels staan in de kamers van de bewoners, overal ligt tapijt, de keuken is een bar geworden en de tuin is niet meer te zien door de enorme tent.

Welbeschouwd is het Hubertusfeest - met uitzondering van de muziek - gewoon een carnavalesk feest. Begonnen als bescheiden barbecuefeestje trekt het Hubertusfeest nu feestgangers uit het hele land.

Het Hubertusfeest in 2015.

Een lange rui buiten met ongeduldige studenten die naar binnen willen.