Megaletters Universiteit Twente veranderen in chocola

Het is een wat gek gezicht deze dinsdagmorgen langs de Hengelosestraat: de complete reeks letters University of Twente - 18 in totaal - is veranderd in reusachtige chocoladeletters. Maandagavond begon een bedrijf uit Vriezenveen aan de ludieke klus. Grote doeken met afdrukken van de chocoladeletters - in driekleur melk, puur en wit - werden op verzoek van de UT zelf over de bestaande letters gehangen.

Tradities

Nieuwe site

Op 5 december worden er gratis chocoladeletters uitgedeeld op de campus. Daarnaast lanceert de Universiteit op die dag een nieuwe site, waarop uitleg gegeven wordt over Nederlandse tradities en cultuur. Zo valt te lezen dat “Saint Nicholas has evolved over the centuries from a patron saint of the children to a folkloric friend.” Over de Zwarte Piet-discussie laat de Universiteit zich niet uit. „Daar mengen wij ons niet in.”