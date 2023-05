Messi staat op het punt te degraderen

MET VIDEO Crisis bij Twentse Zorgcentra: Jasper kan niet meer zo vaak voetballen maar vandaag is hij helemaal happy

Jasper zou de hele dag wel willen voetballen, maar door financiële problemen is het aanbod op de LosserHof waar hij woont, alleen maar afgenomen. Vandaag is hij in zijn element als de profs van FC Twente een toernooitje spelen met bewoners van de Twentse Zorgcentra. „Meer dan ooit is de hulp van bedrijven nodig voor activiteiten voor mensen met een beperking”, zegt organisator Paul Gelen.