Met grof geweld vermoorde Sarah (40) was zwanger van drieling

Sarah Kolenberg (40) was zwanger van een drieling toen ze in augustus 2017 met zwaar geweld om het leven werd gebracht. Maar moordverdachte Jayson D. (49) is niet de biologische vader van de ongeboren kinderen. Dat verklaarde advocaat Umut Ural vandaag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Almelo, waar een deel van het strafdossier is besproken.

Dat Kolenberg niet zwanger was van Jayson D., die getrouwd is maar daarnaast relaties onderhield met tientallen vrouwen, is pikant. Als motief voor de moord op de extravagante Enschedese is tot nu toe genoemd dat D. eiste dat het slachtoffer een abortus zou laten plegen, omdat hij niet zou willen dat zijn echtgenote van zijn seksuele escapades zou weten.

Kolenberg dreigde op haar beurt de vrouw van Jayson D. in te lichten over haar zwangerschap. 'Je hebt nog twee dagen tijd om contact met mij op te nemen, anders stap ik naar jouw vrouw', stuurde ze naar D.

Zeer veel geweld

Het Openbaar Ministerie verdenkt Enschedeër D. ervan dat hij Sarah Kolenberg eind augustus 2017 met zeer veel geweld om het leven bracht. De salsadanseres werd in haar woning aan de Tubantiastraat in Enschede gevonden in een plas bloed, en bleek een ingeslagen schedel te hebben. D. wordt ook verweten haar te hebben gewurgd.

D. ontkent vanaf het begin elke betrokkenheid bij de moord. Volgens zijn advocaat is er geen enkel spoor richting hem op het plaats delict gevonden. Bovendien is er een spoor gevonden dat niet van Kolenberg of Jayson D. blijkt te zijn.

Een druppel bloed van Kolenberg die tijdens onderzoek in zijn auto is gevonden, zou in de bekleding zijn gekomen tijdens een wilde vrijpartij. Een schoenspoor in een plas bloed voldoet volgens het OM aan de schoenmaat van Jayson D., maar volgens zijn advocaat klopt dat niet.

Inhoudelijk