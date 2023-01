Minder blik en meer groen: Enschede heeft haast met nieuwe parkeergarage op Kennispark

‘Je kunt niet op twee plekken tegelijker­tijd zijn’, zegt rechter en spreekt verdachte van mishande­ling Haaksber­gen vrij

HAAKSBERGEN/ALMELO - In juni 2021 wordt een jongeman mishandeld in een park in Haaksbergen. Hij krijgt niet alleen klappen, maar ook een aantal rake trappen tegen zijn hoofd als hij op de grond ligt. Beschuldigende vingers wijzen naar plaatsgenoot A. maar dat lijkt onterecht. Hij wordt donderdag voor de rechtbank in Almelo dan ook vrijgesproken.

17:27