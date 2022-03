Minder dan helft kiezers in Enschede en Almelo ging stemmen: ‘Heel zorgelijk’

Van drugs, naar therapie en eindelijk weer aan het werk; Priscilla uit Enschede is zo blij met haar nieuwe bestaan

Na tien jaar eindelijk weer de wekker moeten zetten. Het was wennen voor Priscilla Korte, maar inmiddels vindt ze het heerlijk. De cliënte van ggz-organisatie Mediant is moe als ze thuiskomt van haar werk in de thuiszorg. „Dat is precies wat ik wilde.”

16 maart