Minder water uit de kraan in Twente en Achterhoek door stijgend watergebruik en aanhoudende droogte

Pure Energie belt aan bij omwonenden windmolens Buurse: ‘Fataal voor woongenot’

Via persoonlijke gesprekken met aanwonenden, een website en een inloopavond hopen Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen de geesten rijp te maken voor vier of vijf windmolens ten noorden van Buurse. Of dat lukt is de vraag. „Wij zitten op zo’n 400 meter, dit is fataal voor ons woongenot.”