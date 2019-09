Minderjarige jongens op scooter rijden agente en Duitse vrouw aan in Enschede

Video Een dag uit het leven van de rattenvan­ger van Enschede: ‘Werk vaak gewoon in zondagse kleding’

12:05 ENSCHEDE - Drie rattenbestrijders doorkruisen dagelijks Enschede om een plaag te voorkomen. Hun belangrijkste taken: advies geven en geruststellen. Een dag in het spoor van Jeroen Dijkstra. „Als ratten allerlei ziektes zouden hebben, was ik allang ziek geweest.”