Molenstraat autoluw? ‘Het blijft hartstikke druk, als fietser word je hier finaal van de sokken gereden’

Vanaf zijn balkonnetje in appartementencomplex ‘t Hardick heeft Gert-Jan Poolman (70) een prachtig uitzicht op het kruispunt bij het stadskantoor. Hij zat de afgelopen tijd eerste rang bij de werkzaamheden die van de Molenstraat een autoluwe weg moesten maken. Nu het af is, constateert hij: het werkt niet. „Het is nog steeds druk en ze rijden veel te hard, het is voor fietsers hartstikke gevaarlijk. Laatst was er nog een zware aanrijding.”