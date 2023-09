Mooi dat Twentse dialect, maar over de juiste spelling valt te twisten

COLUMN Zes ton wi­fi-boe­te: buitenspo­ri­ge of passende straf voor big brother Enschede?

In het stadhuis moet al jaren 600.000 euro op een bankrekening geparkeerd staan. Het is een bedrag dat apart wordt gehouden omdat de gemeente als big brother de mist in is gegaan met wifitellingen. De rechter bekijkt op 29 november of die tonnen als boete moeten worden afgetikt.