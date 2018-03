Moordzaak Joey Moes wankelt door slordig OM

ENSCHEDE - Justitie wilde in hoger beroep tegen de vrijspraak van Diego U., maar leverde verkeerde informatie aan. Het Gerechtshof moet nu beslissen of de zaak rond de moord op Joey Moes verder kan.

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar fouten gemaakt bij het aanmelden van het hoger beroep in de strafzaak tegen Diego U. (33). Dat bevestigt het OM na vragen van deze krant.

Nadat de Hengeloër werd vrijgesproken voor de moord op Joey Moes (24) vulde justitie op onjuiste wijze de vereiste papieren in. Het is daarom de vraag of de zaak kan doorgaan. Woensdag moet een speciaal ingelaste regiezitting daarover uitsluitsel over geven.

Onjuist zaaknummer

Moes werd eind 2014 van dichtbij doodgeschoten op een parkeerplaats in zijn woonplaats Enschede. U. heeft altijd ontkend te hebben geschoten, en wees ene ‘Sam’ aan als dader. De verdachte werd in juli vorig jaar door de rechtbank vrijgesproken, tot onvrede van het OM.

Op de zogenaamde appelakte, waarmee het hoger beroep formeel wordt ingesteld, werd een onjuist zaaknummer en een verkeerde datum vermeld. ‘Ik kan niet anders dan erkennen dat het slordig is’, laat OM-woordvoerster Tuscha Essed weten.

Tijdens de ingelaste zitting in Zwolle moet blijken of het Hof de fouten door de vingers ziet, of dat het hoger beroep niet kan worden voortgezet omdat het formeel niet is ingesteld.

Dat laatste zou voor justitie een hard gelag zijn. Met een strafeis van 18 jaar werd hoog ingezet tijdens de behandeling van de strafzaak in de Almelose rechtbank. Desondanks spraken de rechters U. vrij voor de moord op Moes, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. De Hengeloër werd wel veroordeeld voor een reeks overvallen. Hij kreeg zeven jaar cel.

Volledig scherm Beeld van de herdenking van Joey Moes in 2015, een jaar na de moord © Emiel Muijderman

'Niet ontvankelijk'

Advocaat Umut Ural, die Diego U. bijstaat, wil kort voor de zitting niet uitgebreid reageren op de slordigheden van het OM. Wel bevestigt hij dat hij er tijdens een eerdere zitting in december al een standpunt over heeft ingenomen: „Volgens mij is het OM niet ontvankelijk. Zij zijn namelijk de enige partij die hoger beroep wilde instellen, maar dat is niet op een rechtsgeldige manier gebeurd.”

Het OM zegt wel vertrouwen te hebben in de voortgang van de zaak. ‘De advocaat-generaal zal daar woensdag op in gaan, onder meer met verwijzing naar jurisprudentie die raakt aan dit vraagstuk. Uiteindelijk is het natuurlijk aan het Hof om een beslissing te nemen.’